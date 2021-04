De Zerbi/Shakhtar: la trattativa è ormai in fase avanzata

Tra i nomi spesso citati per il futuro della panchina azzurra, c’è quello dell’ attuale tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Stando a quanto riportato da TMW, però, l’allenatore neroverde sarebbe sì giunto alla fine della sua avventura in Emilia, ma la prossima potrebbe essere ben più lontana che Napoli. Si legge: “De Zerbi è l’allenatore che più di ogni altro rappresenta l’idea di calcio del ds José Boto. L’uomo mercato dello Shakhtar lo aveva raccontato su queste colonne e c’è anche un retroscena. Durante le chiacchierate avute con la proprietà della Roma, che poi al rush finale è andata su Tiago Pinto, Boto aveva presentato proprio De Zerbi come tecnico ideale per il futuro giallorosso. Adesso la trattativa tra uno dei tecnici più desiderati in Europa e lo Shakhtar è in fase avanzata.”