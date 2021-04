Creazione Superlega, arriva la minaccia Uefa: causa da 50 milioni

Scissione, separazione, minacce, diritti tv, nuovi format. Il tutto unito ad un a pandemia in corso. E’ questo il calcio di questi tempi. Stamattina, su alcuni quotidiani, anche il Corriere dello Sport, si era parlato della creazione di una Superlega. Era circolata la notizia, smentita da poco, che la piattaforma DAZN fosse interessata e d’accordo nel trasmetterla. Adesso la notizia è di una Uefa che minaccia di far una causa di 50 miliardi contro i club che creano la Superlega. La Gazzetta scrive: “L’ufficio legale di Nyon, d’accordo anche con Leghe e federazioni di tutta Europa, sta lavorando a una causa da 50-60 miliardi contro tutte le squadre che vorranno separarsi dal sistema per crearne uno alternativo e privato (con tutte le conseguenza del caso su campionati e coppe europee). E dall’Uefa sta anche partendo un comunicato: “Chi partecipa è fuori”. Ma la partita è soltanto all’inizio.” Secondo la rosea sarebbero 11 i club ad essere d’accordo: “Cinque inglesi: United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Tre spagnole: Real, Barcellona, Atletico. Tre italiane: Juve, Inter e Milan. Non ancora Psg, Bayern (oppositore deciso) e City. L’obiettivo sarebbe arrivare a un campionato a 20. Quello di Florentino.”