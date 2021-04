Continua ad avanzare Dazn: nei suoi progetti la Superlega

Non tramonta il progetto Superlega, infatti il patron di Dazn Lev Blavatnik starebbe lavorando assiduamente a questo piano. Dopo essersi aggiudicato i diritti tv in Italia, Spagna e Francia, e puntando ad altre intese anche in Inghilterra e Germania, la piattaforma in streaming, secondo il Corriere dello Sport punterebbe forte anche sul campionato europeo per club. Il piano prevede la partecipazione di 16 società in Europa: quattro o sei inglesi, tre o quattro spagnole, tre o quattro italiane e quattro tedesche. Le francesi si sarebbero tirate fuori e tra gli oppositori figurerebbero anche l’Uefa e le federazioni inclusa la Figc. Per l’Italia sicure delle partecipazione sarebbero Juventus, Inter e Milan, mentre la quarta italiana deve ancora essere individuata.

da TMW