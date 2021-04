Chissà, visto l’odore di vecchio derby, se Gattuso avrebbe voluto parlare…

Sui media sono riportate le parole di Antonio Conte in vista della gara tra Napoli ed Inter di stasera al Maradona. Visto il silenzio stampa che da tempo, ormai, vige in casa azzurra, quella del tecnico nerazzurro è stata l’unica voce “ufficiale” del match. Viene da chiedersi, se un milanista, mai nascosto, come Gattuso, avrebbe voluto dire la sua prima della gara. In fondo, un rossonero che sfida l’Inter, sente comunque odore di derby. Le tante giocate a San Siro, con la maglia del Milan, prima come calciatore poi come tecnico non possono non lasciare il segno nell’attuale mister del Napoli che, stasera, con Insigne e compagni proverà l’ardua impresa di bloccare la sfilza di vittorie degli uomini di Antonio Conte. “A Ringhio sarebbe piaciuto parecchio infiammare la vigilia con qualche dichiarazione sopra le righe, per dare la carica pure pubblicamente a Insigne e compagni. Il silenzio stampa però continua e tutta la ribalta se l’è dunque presa Antonio Conte, usando peraltro delle belle parole nei confronti degli avversari”. Così, riporta La Repubblica di oggi.