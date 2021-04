Antonio Conte: “A Napoli niente calcoli, non siamo ragionieri. All’Inter sono sempre io il problema”

Questa sera la capolista Inter cercherà di ottenere la dodicesima vittoria di fila, sul campo del Napoli, uno degli ultimi ostacoli verso lo scudetto. Parola che il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ieri non ha pronunciato in conferenza stampa. “Affronteremo il Napoli che era tra le mie favorite per la vittoria del campionato, hanno una rosa molto forte ed un tecnico che sta svolgendo un ottimo lavoro. Rino come tutti noi allenatori è sempre in discussione, soprattutto in un anno dove c’è la pandemia, però è una persona preparata. Si da troppo per scontato che abbiamo vinto lo scudetto, ma dobbiamo fare ancora i punti necessari per raggiungere l’obiettivo. Noi non dobbiamo fare calcoli, senza fare i ragionieri, come il Napoli punteremo a vincere, poi a fine gara si tireranno le somme. All’Inter sono sempre io il problema, non mi toccate la squadra. Koulibaly? Lo volevo ai tempi del Chelsea, lui è tra i tre difensori migliori al mondo e sarà un bel duello con Lukaku. Romelu nn potrà vincere da solo, ma ci vorrà il gioco di squadra per superare la difesa del Napoli”.

La Redazione