[Video] A. Pistolesi (all. Napoli femm.): “Contro l’A.c. Milan fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi”

Venticinque convocate – compresa la giovane Carminia Botta – per il match di domani (ore 12.30 al Vismara) tra Milan e Napoli Femminile. Il tecnico azzurro Alessandro Pistolesi, che deve rinunciare all’attaccante Chatzinikolau ed alla centrocampista Beil (che sarà operata lunedì al ginocchio infortunato), ha portato in Lombardia tutte le atlete di cui dispone. “Consapevolezza e fiducia – spiega l’allenatore del Napoli Femminile -, così ci apprestiamo ad affrontare una sfida difficile al cospetto della seconda forza del campionato. Non esistono però partite scontate, non lo sarà l’esito di questa e non lo saranno le prossime. Il San Marino, diretta concorrente per la salvezza, ha un calendario migliore del nostro sulla carta ma le mie ragazze stanno attraversando un ottimo periodo di forma ed hanno un carico di entusiasmo che potrà aiutarci molto sia domani contro il Milan che in generale nel rush finale di stagione”.

La Redazione