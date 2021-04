Ultime Napoli – Due ballottaggi per Gattuso per la formazione anti-Inter

Il Napoli domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, affronterà l’Inter, per la trentunesima giornata, fischio d’inizio alle 20,45. Per Gattuso due i ballottaggi in vista del match contro i nerazzurri, da sciogliere nella giornata di oggi e nella rifinitura di domani mattina. Il primo è a sinistra tra Hysaj e Mario Rui, con il calciatore albanese in leggero albanese sull’ex di Padova, Empoli e Roma. Il secondo riguarda l’attacco, ma dovrebbe essere Osimhen in vantaggio su Mertens, mentre ormai recuperato Zielinski dai problemi fisici.

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj (Mario Rui), Fabian Ruiz, Demme, Politano, Zielinski, Insigne (C), Osimhen All. Gattuso

La Redazione