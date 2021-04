UFFICIALE – Cristiano Ronaldo out contro l’Atalanta

La Juventus domani andrà ad affrontare al “Gewiss Stadium” l’Atalanta, match valevole per la zona Champions League. Ma per i bianconeri arriva una tegola per quanto riguarda l’infermeria. Non ci sarà contro gli orobici Cristiano Ronaldo per un problema ai flessori. Ad annunciarlo è Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Una grossa defezione c’è ed è Cristiano che non sarà della partita, non è riuscito a recuperare da un problema al flessore. Non si sentiva in grado di poter spingere come negli ultimi giorni di allenamento e abbiamo preferito non rischiare”.