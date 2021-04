Serie A, Sassuolo/Fiorentina 3-1, successo in rimonta per i neroverdi

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle 18.00, per la giornata di Serie A, sono scese in campo Sassuolo e Fiorentina. Buon inizio viola che appaiono propositivi, con Castrovilli, Biraghi e Ribery, mentre per i padroni di casa, l’occasione più propizia è ad opera di Traorè. Alla mezz’ora, con un gran tiro dalla distanza la sblocca Bonaventura. Il Sassuolo prova a rispondere, ma sul finire della prima frazione di gioco il palo di Castrovilli accresce il numero di occasioni degli uomini di Iachini. Nella ripresa cambia il liet motiv dell’ incontro. De Zerbi inserisce Berardi e la situazione si ribalta. L’attaccante neroverde mette a segno due penalty in tre minuti, poi è Maxime Lopez a rendere il risultato più rotondo.