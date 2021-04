SERIE A FEMMINILE – Vittorie in rimonta in trasferta per Inter e A.s. Roma

In attesa del match di Reggio Emilia contro il Sassuolo per la capolista Juventus, oggi si sono giocate le prime partite del campionato di serie A femminile. Successi esterni in rimonta per l’Inter contro il Pink Sport Bari e dell’A.s. Roma sulla Fiorentina. Per le nerazzurre rete decisive di Simonetti e Moller, mentre per le padroni di casa il momentaneo vantaggio realizzato da Novellino. Le giallorosse ribaltano con i gol di Giugliano dal dischetto e della solita Serturini. Per le padroni di casa il momentaneo vantaggio realizzato da Baldi. Prosegue l’ottimo momento nel girone di ritorno per le giallorosse

Pink Sport Bari-Inter 1-2

Fioretina-A.s. Roma 1-2

La Redazione