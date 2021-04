SERIE A – Colpo esterno dell’Udinese, vittoria in rimonta della Sampdoria

Dopo le ultime sconfitte in campionato contro Atalanta e Torino, l’Udinese era alla ricerca del successo e c’è riuscito contro il fanalino di coda Crotone. Nel primo tempo i friulani, dopo aver lasciato campo ai padroni di casa iniziano a giocare e sale in cattedra De Paul. Prima chiede un rigore ma Djidji non lo tacca, poi sblocca la gara. Sul tiro di Nestorski, parata di Cordaz e l’argentino piazza la palla sotto l’incrocio. Nella ripresa la squadra rossoblù pareggia con Simy dal dischetto, spiazzando Musso. Ma oggi è la partita di De Paul che su assist di Pereyra scarta due avversari e supera Cordaz. Nel finale però il capitano numero 10 dell’Udinese si fa espellere per gioco pericoloso su Messias.

CROTONE-UDINESE 1-2

41′ e 74′ De Paul (U), 68′ rig. Simy (C)

CROTONE (3-5-2):Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (82′ Riviere); Pereira (46′ Rojas), Messias, Petriccione (77′ Cigarini), S. Molina, Reca; Ounas (77′ Zanellato), Simy. All. Cosmi

UDINESE (3-5-2):Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; N. Molina (92′ Becao), De Paul, Walace (70′ Arslan), Pereyra, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski (70′ Forestieri). All. Gotti

Espulso: De Paul al 90′ per rosso diretto

Ammoniti: Pereyra (U), Forestieri (U)

Allo stadio Luigi Ferraris la Sampdoria cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Napoli ed ha affrontato l’Hellas Verona di Juric. Gli scaligeri partono forte e sbloccano la gara con la splendida punizione di Lazovic. I liguri però gli manca un rigore per la spallata netta di Sturaro su Jankto. Il tecnico dei blucerchiati Ranieri cambia la squadra e la musica è diversa. Arriva il pareggio di Jankto che mette la palla sotto l’incrocio. Dopo due minuti l’ex Udinese si divora il raddoppio sprecando da pochi passi. Il match è ora in mano alla Sampdoria che passa in vantaggio con Gabbiadini su calcio di rigore per il fallo di Tameze su Keita. Nel finale però arriva il 3-1, pessima uscita di Silvestri che si fa superare di testa da Thorsby. Nel finale palo di Davidowidz e poi parata di Audero sullo stesso difensore dell’Hellas Verona.

SAMPDORIA-VERONA 3-1

13′ Lazovic (V), 46′ Jankto (S), 73′ rig. Gabbiadini (S), 82′ Thorsby (S)



SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard (46′ Candreva), Adrien Silva, Thorsby, Jankto (85′ Tonelli); Verre (46′ Keita Balde); La Gumina (46′ Gabbiadini). All. Ranieri

VERONA (3-4-2-1):Silvestri; Dawidowicz, Gunter (77′ Lovato), Dimarco; Faraoni, Sturaro (58′ Tameze), Barak (77′ Favilli), Lazovic; Salcedo (81′ Colley), Zaccagni (58′ Bessa); Lasagna.All. Juric

Ammoniti: Verre (S), Faraoni (V), Tameze (V), Dawidowicz (V), Keita Balde (S), Yoshida (S)

A cura di Alessandro Sacco