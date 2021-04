Serie A/Cagliari-Parma 1-2: Doppio vantaggio per i ducali, ma i sardi rientrano in partita

CAGLIARI-PARMA

Nel anticipo serale della 31a giornata di Serie A è vero e proprio scontro salvezza. Ultima chiamata per tenere vive le speranze di rimanere in A per i sardi di Semplici e gli emiliani di D’Aversa. Alla Sardegna Arena ci si gioca la stagione!

PRIMO TEMPO

Pronti via e dopo soli 5′ il Parma passa subito in vantaggio. Dagli sviluppi di calcio d’angolo la palla respinta arriva a Pezzella che al volo sigla 1-0 per gli ospiti. Il Cagliari reagisce ed al 13′ ci prova con Nandez servito da Nainggolan ma il tiro non trova la porta difesa da Sepe. Al 24′ ancora Pezzella sfiora il raddoppio, scambio con Cornelius e calcia, ma Vicario respinge. Al 25′ l’arbitro Valeri assegna un calcio di rigore a fovore del Cagliari per fallo di Pezzella su cross di Zappa. Ma dopo il consulto al VAR il rigore è annullato. Al 31′ il Parma raddoppia. Lancio di Brugman, sponda di Cornelius a liberare Kucka da solo davanti a Vicario sigla il 2-0. I padroni di casa trovano la forza per reagire al doppo svantaggio e accorciano. Cross di Carboni al centro trova Pavoletti che stacca e sigla 1-2 in favore dei sardi. Al termine del primo tempo il Cagliari ci prova a pareggiarla ma all’intervallo è 1-2.

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2) –Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Semplici.

A disposizione: Aresti, Asamoah, Calabresi, Ceppitelli, Cerri, Ciocci, Deiola, Klavan, Lykogiannis, Pereiro, Simeone, Walukiewicz.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Kucka. All.: D’Aversa.

A disposizione: Alves, Brunetta, Busi, Camara, Colombi, Dierckx, Gervinho, Mihaila, Pelle, Sohm, Traore, Valenti.

STADIO: Sardegna Arena, Cagliari.

ARBITRI: Valeri, Bindoni – Del Giovane, IV: Sozza, VAR: La Penna, AVAR: Cecconi.



RETI: 5′ Pezzella(P), 31′ Kucka(P)

NOTE: Ammonito 25′ Pezzella(P), 30′ Marin(C)

Rec.+0, +5.

A cura di Antonio Bisesti