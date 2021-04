Non c’è pace per il campionato Primavera 2 per le partite e in modo particolare per la stagione del Napoli di mister Cascione. Gli azzurrini questa mattina avrebbero dovuto affrontare in trasferta allo stadio Boffa i padroni di casa del Crotone. Nella squadra calabrese però ci sono casi di Covid che non hanno fatto altro che rinviare a data da destinarsi la gara.

La Redazione