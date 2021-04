PRIMAVERA 1 – Netto successo della Juventus, pari tra Atalanta e Roma

Sabato agonistico per il campionato Primavera 1 dove spiccava la sfida tra l’Atalanta e la Roma, match che termina con il punteggio 1-1. Da segnalare la netta vittoria casalinga della Juventus per 5-0 contro l’Ascoli. Successo interno anche del Milan per 3-1 contro il Torino, infine pareggio per 2-2 tra Spal e Bologna.

Juventus-Ascoli 5-0

Atalanta-Roma 1-1

Milan-Torino 3-1

Spal-Bologna 2-2

La Redazione