Paolo Specchia, Allenatore: “De Laurentiis e Gattuso? All’inizio, rapporto molto positivo…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Paolo Specchia, Allenatore:

“E’ difficile giudicare il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Magari, all’inizio, era molto positivo. Poi, successivamente, forse Gattuso si è sentito abbandonato. Gattuso è un pessimo comunicatore. E, qualche volta, anche De Laurentiis non l’ho apprezzato, come uomo. Gattuso non ha avuto la maturità e l’esperienza di stare a Napoli. L’allenatore ha bisogno di esperienza. E’ inaudito che Pirlo sia stato messo alla Juve, senza esperienza. Togliendo Sarri, che ha tantissima esperienza. Si parla che Lippi possa diventare il direttore generale. Così da aiutare Pirlo. La Juve si vuole salvare in corner. Spalletti? A Napoli, per essere un buon allenatore, devi essere competente. Luciano è un creativo. Ma, a volte, sbaglia nella comunicazione. Io penso che Spaletti verrebbe. Perché Napoli è una piazza appetibile. Anche perché gli piace la città. Se vuoi Spalletti, devi garantire che Koulibaly non vada via. Il Koulibaly di Sarri, Ancelotti e Gattuso, ce lo hanno fatto dimenticare. Il Napoli, quest’anno, è stato mancante tantissimo, in difesa.”

Fonte: Radio Punto Nuovo