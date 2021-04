Napoli/Inter: le ipotesi di formazione azzurra alla vigilia del match

Napoli/Inter vista alla vigilia. Per la prima volta ha l’imbarazzo della scelta, Gattuso. Per questo terrà tutti in sospeso, fino a poche ore dalla partita. Unica apprensione: Zielinski ha qualche acciacco, ma tutti sono certi che ce la farà. Manolas è preferito a Rrahmani mentre a sinistra dovrebbe essere in vantaggio Mario Rui su Hysaj. Gli azzurri devono evitare di esporsi, ma non per questo rinunceranno al tradizionale 4-2-3-1. In avanti la sensazione è che Mertens sia in vantaggio rispetto ad Osimehn. L’ipotesi di vedere i due insieme fin dall’inizio è assai remota. Ovviamente si tratta solo di ragionamenti ad oltre 24 ore dalla partita. In porta tocca a Meret che si gioca un bel po’ del suo futuro visto che non è così certo di un posto per gli Europei. Ieri i difensori hanno preso visione delle ripartenze della squadra nerazzurra, capace di recuperare il pallone e di ritrovarsi nella metà campo in pochi istanti. Nessuna gabbia per Lukaku che come sempre sarà seguito, a turno, da Koulibaly e Manolas. Sarà il greco, infatti, la spalla in difesa del centrale senegalese.

Il Mattino