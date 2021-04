Nando Orsi: “Corsa Champions apertissima, Roma ok in Europa”

Corsa Champions? Quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda l’andata in Champions. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa sia per il prestigio che, soprattutto, per il ritorno economico. Il Milan e il Napoli sono in ripresa, la Juve anche se altalenante tutto sommato c’è, bene anche Lazio e Roma e soprattutto l’Atalanta che in grande forma.