Massimo Caputi, giornalista: “Gattuso? Ha avuto il merito di tenere la squadra compatta…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Massimo Caputi, giornalista e Consulente alla comunicazione del Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali:

“Il lavoro del sottosegretario Valentina Vezzali è stato importante e determinante. Con la decisone di ospitare gli Europei, con lo stadio aperto. E’ una dimostrazione del fatto che c’è voglia di riaprire, a tutti, gli sport. Stadi aperti nelle ultime giornate? C’è questa possibilità. Ma non ci sono date precise. E numero di spettatori. E’ un ragionamento che si potrà fare da Maggio in poi. Per l’11 Giugno c’è la conferma che ci sarà il 25% del pubblico, per l’Europeo. Napoli? Io credo che Napoli-Inter e Napoli-Lazio siano le partite chiave. Perché poi non avrà più scontri diretti. La prima, credo sia la più importante. Perché è in concomitanza con Atalanta-Juventus. E’ il banco di prova per il Napoli. Che affronterà una squadra che concede poco. Ma attacca in maniera micidiale. Fonseca e Gattuso? Napoli e Roma sono simili. Perché c’è poca pazienza per gli allenatori. C’è sempre fibrillazione. Fonseca, a Roma, sta facendo un ottimo lavoro. Sicuramente Allegri o Sarri sono suggestivi. Ma la Roma dovrebbe fare una campagna estiva di livello. Anche Gattuso ha fatto un buon lavoro. Però questa squadra, in un anno e mezzo, non ha ancora un’idea di gioco precisa. Con tutte le tempeste avute, alla fine Gattuso ha avuto il merito di tenere la squadra compatta. Ed il Napoli ora è tornata ad esprimersi ad alti livelli. Sia la Roma che il Napoli, devono rendersi conto della rosa che hanno. Secondo me c’è stata una sopravvalutazione della rosa. Il Napoli è un’ottima squadra solo nell’undici titolare”.

Fonte: Radio Punto Nuovo