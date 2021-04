Luca Telese, La7: “Manolas? Bisogna recuperarlo psicologicamente…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Luca Telese, La7:

”Manolas? Anche nella Roma aveva anche problemi fisici. Gattuso con lui deve essere psicologo. Non sergente di ferro. Quando andò via, a Roma piansero. Manolas, nelle gare di Champions, dava l’anima. Secondo me, bisogna recuperarlo psicologicamente. Sono felice che lo scudetto non lo vince la Juve, quest’anno. Cagliari? A Cagliari ci fu un’entrata antisportivissima di Ronaldo su Cragno. E gli juventini dissero che era colpa del portiere sardo. Apertura stadi? Bisogna aprire tutti gli stadi. Ovviamente con le precauzioni. Se si può fare messa al chiuso, come è possibile che non si possa andare allo stadio. Come dice Francesco Vaia, dello Spallanzani. Spero si salvi il Cagliari. Cairo? Mi colpisce come accompagna la squadra. Non è un cattivo presidente. Dazn è stato imbarazzante, la settimana scorsa”.

Fonte: Radio Punto Nuovo