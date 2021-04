L’ex Ciccio Colonnese: “Le prossime partite saranno fondamentali per la qualificazione in Champions”

L’ex difensore di Napoli e Inter Francesco Colonnese ha rilasciato un intervista a NapoliMagazine.com. Parlando del momento del Napoli ha detto: “Viittoria d’orgoglio del Napoli contro la Sampdoria, molto importante, ottima prestazione e tre punti ottenuti con merito. Le prossime partite saranno fondamentali per la qualificazione in Champions. Zielinski ed Osimhen hanno disputato una grande gara, sono stati decisivi nel match vinto a Genova”. “Mi è piaciuto l’atteggiamento positivo con cui il Napoli è sceso in campo a Marassi, con grande convinzione, abnegazione e concentrazione. Koulibaly è un grande campione. Manolas non è ancora riuscito a giocare ai suoi livelli nel Napoli, ha avuto dei problemi per gli infortuni ma e’ giunto il momento per lui di dimostrare di essere il giocatore che tutti si aspettavano. Con Manolas tutti speravano in un aumento della forza difensiva del Napoli, in coppia con Koulibaly, ed invece così non è stato. Manolas ha dunque la possibilità di migliorare in queste ultime gare.”