La sfida salvezza Cagliari/Parma: le formazioni ufficiali

A chiudere questo sabato di serie A, una sfida “calda” tra due squadre che lottano per la salvezza e che, ad inizio campionato, in pochi avrebbero dato in tale difficoltà a questo punto della stagione. Alla Sardegna Arena si gioca Cagliari/Parma, con la squadra di Semplici terzultima in classifica e la compagine ducale al penultimo posto della graduatoria. I due tecnici hanno da poco diramato le proprie scelte in vista della gara. Ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Simeone, Deiola, Klavan, Calabresi, Asamoah, Pereiro, Lykogiannis, Ceppitelli, Cerri, Walukiewicz

Parma (4-3-3):Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Man, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

A disposizione: Colombi, Pellè, Sohm, Bruno Alves, Gervinho, Mihaila, Dierckx, Valenti, Brunetta, Traorè, Camara, Busi