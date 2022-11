Fulvio Marrucco, agente: “La maglia Marcelo Burlon è un’operazione di marketing spero possa portare fortuna contro l’Inter”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco , agente: “ Maglia Marcelo Burlon? L’ho vista e devo dire che è un’operazione di marketing, io non è che la ami, spero però che ci possa portare fortuna. Il calcio ormai è solo business. Le magliette degli anni ’80 erano fatte molto meglio rispetto a quelle di oggi. Napoli-Inter del 1971? Fu una partita in cui il Napoli fu sfavorito, perché venne fischiato un rigore dubbio”.