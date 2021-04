Fabian Ruiz, dai dubbi alle certezze di essersi ripreso il Napoli

Il valore di Fabian Ruiz non è mai stato messo in dubbio, anzi l’Europeo vinto con la Spagna e i colpi di classe sono a testimoniarlo. L’inizio di stagione però avevano lasciato diversi dubbi sul suo rendimento, tanto che le critiche sono scese in maniera copiosa. Da quasi due mesi a questa parte il suo rendimento è migliorato, soprattutto con Demme al suo fianco, ha trovato continuità e colpi eccellenti. Domenica scorsa contro la Sampdoria, è tornato anche al gol, diagonale preciso nell’angolo alle spalle di Audero e giocate in mezzo al campo importanti. Domani sera dovrà vedersela con Eriksen, il danese che da riserva a titolare inamovibile, sarà un bel duello in salsa internazionale, ma il buon Fabian è pronto per dare una mano al Napoli e portarlo in zona Champions.

La Redazione