Conte e Gattuso hanno le difese dorate, i numeri dei due mister

Sono considerati i sergenti di ferro. Ma le similitudini vanno oltre le etichette, che ne descrivono solo in parte la maniacale dedizione al lavoro, l’integralismo tattico e la capacità di compattare i rispettivi spogliatoi: da cui sono banditi egoismi e veleni. Le difese sono i punti di forza, anche se sembra strano a dirsi visto gli harakiri che spesso combinano quelli del Napoli. L’Inter è con la Juventus la squadra di A che ha incassato meno gol (27) ma il Napoli di reti ne ha prese 34. E Inter e Napoli per ben 12 volta hanno concluso il match senza subire gol (o clean sheet). La squadra di Conte è un blocco di granito, spesso rinunciataria, attendista e pronta a ripartire. Il contrario del gioco corale voluto da Ringhio: 65 reti realizzate. E di queste 49 con i suoi attaccanti. Ed è il Napoli una delle sole due squadre tra le big d’Europa che ha sei giocatori con almeno cinque reti. Esattamente come quella macchina da gol che è il City di Guardiola. Ed è peraltro la squadra che in A tira di più verso la porta: ben 508 volte in 30 partite. L’Inter è a quota 436 tiri totali. Conte ha uno zoccolo duro maggiore su cui ha contato per tutta la stagione: ben 9 i calciatori che hanno superato quota 2000 minuti in campo mentre soltanto due azzurri hanno scavalcato quota 2000: ovvero Di Lorenzo e Insigne. P. Taormina (Il Mattino)