Conferenza stampa di Antonio Conte: “Andremo a Napoli per ottenere il massimo e senza fare calcoli. Gattuso? Sta facendo un ottimo lavoro”

L’Inter continua la preparazione in vista del posticipo di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli. In conferenza stampa le parole del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. “Il Napoli? E’ una squadra con una rosa competitiva, era la mia favorita per vincere lo scudetto, ha un ottimo allenatore e sarà quindi una partita molto difficile. Domani sera non sarà una questione di essere arrabbiati o meno, dovremo giocarcela la partita al meglio delle nostre possibilità. Gli azzurri giocheranno per vincere, così come lo faremo anche noi. Non possiamo permetterci di fare calcoli, perchè ci servono punti per arrivare alla meta. Le critiche? Ormai ci siamo abituati, anzi più io che il resto del gruppo. Non dovremo commettere l’errore di dare per scontato di aver vinto lo scudetto, questo è il rischio che non possiamo permetterci di correre. Su Gattuso dico che sta facendo un ottimo lavoro, è un tecnico preparato, allena una squadra forte che poteva lottare per la conquista del tricolore. Per chi volesse fare il mestiere di allenatore, lo puoi fare, ma devi saper soffrire e avere tanta passione. Anche io come Rino non è stato una stagione semplice, in un anno dove la pandemia ha condizionato la vita di tutti noi. Koulibaly? Lo considero tra i tre migliori difensori più forti del mondo, io lo volevo prendere in passato. Con Lukaku sarà un bel duello, però servirà un lavoro di squadra, per mettere in difficoltà il reparto difensivo del Napoli”.

