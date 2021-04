Carlo Alvino: “Adl sempre più vicino a Gattuso e la squadra in vista dell’Inter”

Il Napoli è concentrato per la sfida di domani sera contro l’Inter, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45. Sul suo profilo twitter le parole di Carlo Alvino sul momento della squadra azzurra. “Adl sempre più vicino a Gattuso e alla squadra in questo momento cruciale della stagione. Il presidente sarà domani sera al “Maradona” e probabilmente tra oggi e domani farà un salto in ritiro per incoraggiare il tecnico e i suoi ragazzi in vista del match contro i nerazzurri”.

La Redazione