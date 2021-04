Avversario Napoli – Conte ha un dubbio sulla fascia sinistra nerazzurra

Per l’Inter c’è l’allenamento di rifinitura quest’oggi al Centro Sportivo Suning, in vista della sfida di domani sera alle ore 2045 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra partirà nel pomeriggio e Conte dovrà sciogliere un dubbio per quanto riguarda la fascia sinistra. Darmian o Young con l’ex di Torino, Manchester United e Parma in vantaggio sul calciatore inglese. Perisic sarà convocato ma partirà dalla panchina, per essere schierato a gara in corso.

Inter (3-5-2) – Handanovic (C); Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (Young), Barella, Eriksen, Brozovic, Haksimi, Lukaku, Lautaro Martinez All. Conte

La Redazione