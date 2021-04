Zielinski, da discontinuo a fulcro del centrocampo azzurro

Piotr Zielinski è il classico giocatore che ha mezzi tecnici incredibili, dal futuro assicurato, ma gli mancava la continuità, anzi era discontinuo, poi arriva la svolta. In estate arriva il rinnovo fino al 2024, con un ingaggio quasi sui 4 milioni, clausola rescissoria intorno ai 100 milioni. Il suo c.t. della Polonia Brzeczek dice spesso: “Quando Piotr si sveglierà, qualcosa gli scatterà nella testa, avremo un giocatore che tutto il modo ci invidierà”. Infatti quest’anno è il fulcro del centrocampo, 8 gol tra campionato ed Europa League e anche assist. Contro l’Inter spesso si è esaltato, giocando partite importanti, anche se ancora non dimenticherà un gol sbagliato ad Handanovic battuto. Domenica stringerà i denti, non è al 100% ma non vorrà mancare al big-match, mentre saprà già che è uno degli incedibili per la prossima estate, da discontinuo a fulcro del gioco, davvero tutto in una stagione.

La Redazione