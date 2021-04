Terrore per Smalling: tre rapinatori in casa stamattina all’alba

Attimi di puro terrore per Smalling e la sua famiglia. Repubblica riferisce di una rapina, in casa del calciatore della Roma, avvenuta nelle primissime ore di questa mattina:

“Alba di terrore per il calciatore Chris Smalling, sequestrato e sotto la minaccia di una pistola in casa sua insieme alla moglie. Tre uomini armati di pistola sono riusciti a entrare nella sua villa sull’Appia Antica intorno alle 5. Mentre uno puntava la pistola alla moglie, un altro si faceva aprire la cassaforte dal calciatore. I rapinatori hanno portato via gioielli e Rolex. Poi sono andati via. Il bottino è ancora da quantificare”.