Ruiz prepara un altro colpo per affondare l’Inter

Molto carico Fabian Ruiz, il grande protagonista (insieme a Osimhen) del successo sulla Sampdoria: una regia perfetta la sua, il Napoli al “Ferraris” ha girato intorno alle sue giocate. Due le reti segnate all’Inter, la prima nel 4-1 ai nerazzurri di campionato di maggio 2019 e la seconda pesantissima nella semifinale di andata di Coppa Italia di febbraio 2020, quello del successo per 1-0 che spalancò le porte della finale (al ritorno finì 1-1) vinta poi ai rigori all’Olimpico di Roma contro la Juventus. Sta vivendo il miglior momento della stagione, il suo ritorno al top è stato fondamentale per gli azzurri nell’ultimo periodo: Fabian Ruiz è stato sempre tra imigliori nelle ultime sfide e vuole continuare ad esserlo in questa volata Champions League nelle ultime otto partite a cominciare da quella di domenica sera al “Maradona” contro l’Inter capolista. Centrocampo azzurro che ha trovato equilibrio con Fabian Ruiz e Demme, un altro punto fermo in vista della sfida con l’Inter: lo spagnolo assicura qualità al reparto, il tedesco tanta quantità ed è prezioso nel lavoro di copertura della linea difensiva a quattro che con i nerazzurri davanti a Meret (Ospina è indisponibile per una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro e ieri ha cominciato le terapie) sarà composta dalla coppia centrale Koulibaly-Manolas, da Di Lorenzo terzino destro e con il ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui a sinistra. In attacco, squalificato Lozano, giocherà Politano dall’inizio. R. Ventre (Il Mattino)