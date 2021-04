Dopo il pareggio in rimonta nel recupero di campionato contro lo Spezia per 2-2, il Napoli Primavera tornerà in campo per la trasferta di Crotone. All’andata successo degli azzurrini per 4-0, ma sarà una sfida da prendere con le molle. La gara di disputerà domani alle ore 11,00, dove si giocherà allo stadio “Baffa” di Cotronei.

Primavera (7ª giornata ritorno): Crotone-Napoli | Stadio “Baffa” di Cotronei (Kr) | Sabato, ore 11.00

La Redazione