Per il Napoli Gattuso ha cambiato filosofia, non è più “Contiano”

Il tecnico del Napoli Gattuso, da quando ha recuperato tutti gli infortunati, domenica mancheranno solo Ospina e Ghoulam, ha cambiato filosofia di gioco. Non è più difesa e contropiede come in passato, oppure come il tecnico dell’Inter Antonio Conte, ma possesso palla e tanta qualità. Domenica sera per gli azzurri si punterà al successo ì, per restare in scia alla dirette concorrenti, anche perchè domenica c’è lo scontro diretto Atalanta-Juventus. Ai nerazzurri andrebbe bene anche un punto, visto l’enorme vantaggio di 11 punti sul Milan, ma non è nella mentalità di Conte, punterà molto sul contropiede per colpire i partenopei. Una cosa è certa il tecnico del Napoli nato a Corigliano Calabro vorrà chiudere con una qualificazione in Champions la sua avventura, per dare una gioia al popolo azzurro e perchè no, togliersi qualche sassolino verso la critica e non solo.

La Redazione