Mirko Calemme (calciomercato.it): “Fabian Ruiz? Rinnoverà con il Napoli solo in un caso”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Arena Maradona”, condotto da Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Jr., è intervenuto il giornalista di As. e calciomercato.it Mirko Calemme. “Le trattative per il rinnovo di Fabian Ruiz sono ferme, nel caso non andasse via dopo l’Europeo, allora potrebbe allungare il contratto. In estate ci potrebbe essere l’assalto dell’Atletico. Però occhio al Real Madrid. In chiave Blancos non si sta parlando più di Fabian, ma alle merengues piace lavorare a fari spenti. Il Barcellona potrebbe mettere sul mercato Junior Firpo, al mancino dei blaugrana piace l’ipotesi Napoli. In estate se ne potrebbe parlare. Conte verrà al ‘Maradona’ per chiudersi e ripartire, perché sa che il Napoli al completo può fargli male. Gli azzurri sono in salute, ma devono concretizzare meglio le occasioni gol che creano”.

La Redazione