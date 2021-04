Milan Skriniar (dif. Inter): “Niente calcoli. Lo scudetto? Prima arriva meglio è”

I numeri dell’Inter sono davvero impressionanti, 11 vittorie di fila, secondo miglior attacco, miglior difesa e un vantaggio di 11 punti sulla seconda che è il Milan. Insomma davvero un rullo compressore, dove il merito è del gruppo. Tra gli artefici anche il difensore dei nerazzurri Milan Skriniar che ha parlato ai microfoni di Sky: “Ad 8 giornate dalla fine non ci aspettavamo di avere un vantaggio così enorme dalle nostre concorrenti. Noi però non siamo abituati a fare calcoli e punteremo sempre al massimo. Lo scudetto? Prima arriva meglio è. La svolta è arrivata dalla serata dalle uscite dalle Coppe, abbiamo capito che dovevamo essere una squadra ed oggi stiamo raccogliendo i frutti”. Per la formazione quasi certe le assenze di Kolarov e Vidal, mentre recupera Perisic per la panchina. Infine tornano i titolarissimi di Conte: Hakimi sulla fascia destra e Barella a centrocampo.

La Redazione