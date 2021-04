Luciano Moggi, ex Dirigente: Gattuso? “E’ da rispettare. Ha fatto il massimo”

A ‘Tutti Convocati’ , Luciano Moggi, ex direttore Napoli e Juventus: “Gattuso si sa che non sarà più l’allenatore del Napoli. Non ha mai avuto la squadra completamente a disposizione. Tenete conto che, quando i giocatori rientrano da un infortunio, ci mettono un po’ a tornare in forma. Quello che ha fatto Gattuso, in questo momento, è da rispettare. Ed il massimo che può fare, è lottare per la Champions. Problemi di Covid? Quando uno viene colpito dal Covid, ha un rendimento da attenzionare per 20-30 gg. Lascia degli strascichi“

Fonte: Radio 24