La qualità di Zielinski e Fabian Ruiz tra le chiavi del cambio di passo del Napoli

Per il Napoli indispensabili il polacco tra le linee e lo spagnolo a dirigere le operazioni in regia a centrocampo. Piotr ieri mattina ieri si è allenato in gruppo a Castel Volturno svolgendo il settanta-ottanta per cento del lavoro effettuato dai compagni dopo il fastidio muscolare accusato durante il match con la Sampdoria: Zielinski sta incrementando gradualmente i carichi fino alla rifinitura di sabato e le risposte sono state buone nei primi due allenamenti della settimana. Non dovrebbero, quindi, esserci dubbi per la sua presenza contro l’Inter, in tal senso il quadro della situazione è da valutare in maniera positiva. Il polacco è diventato sempre più determinante nel ruolo di trequartista. L’uomo dell’ultimo passaggio e nello stesso tempo capace di inserirsi per far gol, che assicura anche la giusta copertura a centrocampo in fase di non possesso. Numeri importanti, sei gol e sette assist, l’ultimo regalato domenica scorsa a Fabian Ruiz nell’azione del primo gol azzurro alla Sampdoria portata avanti con passaggi in velocità dagli azzurri. Una presenza fondamentale nel Napoli di Gattuso nella supersfida di domenica sera al “Maradona” contro l’Inter. R. Ventre (Il Mattino)