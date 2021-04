[Formazioni] Napoli-Inter, pronto il duo K2-Manolas. Ritorna Barella dopo la squalifica

Domenica sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà l’Inter per la trentunesima giornata. Per il tecnico degli azzurri due i dubbi di formazione. A sinistra Hysaj o Mario Rui, con l’albanese in vantaggio. In attacco Osimhen o Mertens, con il nigeriano che dovrebbe spuntarla. Per il resto Manolas-Koulibaly in difesa, mentre Politano pronto a prendere il posto dello squalificato Lozano. In casa nerazzurra torna dalla squalifica Barella, mentre sulle fasce ancora Darmian e di nuovo spazio ad Hakimi. In attacco il suo Lukaku-Lautaro Martinez.

Fonte: CdS