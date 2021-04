Corsa Champions, le varianti da analizzare: dal calendario alla forma

La partecipazione alla prossima Champions interessa molte squadre. Inter a parte, dietro c’è bagarre. L’obiettivo delle pretendenti non è solo l’Atalanta, quarta a 61 punti, la corsa del Napoli è anche su Juventus (62) e Milan (63). Analizzando il calendario da qui alla fine della stagione, i rossoneri sembrano quelli messi peggio. Perché dalla 33esima giornata alla 38esima e ultima di campionato, dovranno sfidare la Lazio (a Roma), la Juventus (a Torino) e infine l’Atalanta (a Bergamo). Dal punto di vista della forma fisica, invece, la Juventus è quella decisamente messa peggio. L’unico elemento che potrebbe giocare a favore dei bianconeri è dato dal rientro in squadra di Dybala. L’ Atalanta, invece, viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Tutti i suoi bomber (da Zapata a Muriel, passando per Ilicic e Malinovsky) sembrano in un momento di forma smagliante e lì davanti sono letteralmente infermabili. Ovviamente a sperare che una ceda il passo, c’è il Napoli. Gli azzurri da qui alla fine hanno un solo scoglio grosso da superare: la sfida contro l’Inter domenica sera. Avranno la possibilità di scendere in campo conoscendo già da prima il risultato di Atalanta-Juventus e consapevoli che in caso di successo potrebbero raggiungere o scavalcare una delle dirette concorrenti per il quarto posto.

Il Mattino