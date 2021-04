Benevento – Un ex azzurro campione del mondo per il post Inzaghi

Le strade di Pippo Inzaghi e del Benevento potrebbero dividersi. A fine stagione il tecnico potrebbe salutare le “streghe”. Quindi, anche il Sannio, potrebbe prendere parte al walzer di panchine che ci si aspetta in estate in serie A. L’ipotesi per la successione è alquanto suggestiva. Infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it il post Inzaghi potrebbe chiamarsi Fabio Cannavaro. L’ex Campione del Mondo, anche accostato al Napoli negli ultimi giorni, è una delle idee giallorosse per il futuro. L’ex Pallone d’Oro oggi allena il Guangzhou, ma non ha mai nascosto la voglia di tornare in Serie A. Staremo a vedere.