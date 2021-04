Antonio Milone: “Come lo trattieni Ronaldo senza Champions?”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Antonio Milone, giornalista Tuttosport:

”Raiola? Le sue mosse, tra Torino e Milano, hanno creato un po’ di scompiglio. Pogba è ovvio che piace alla Juve. Ci vorrebbe uno scambio di cartellini con Dybala. Altrimenti il costo dell’operazione è alto. Kean? La Juventus l’ha lasciato andare per una plusvalenza. Ma gradirebbe un ritorno. Donnarumma? la Juventus non ha messo in vendita Szczesny. E se lo terrà stretto. E, per il portiere della nazionale, non abbiamo segnali ad ora. Donnarumma ha rifiutato 7 milioni dal Milan. De Ligt può partire? La Juve vuole farlo diventare il prossimo capitano. E’ è un giocatore blindato. Plusvalenze Juve? Dybala è l’indiziato a partire. Anche in caso di rinnovo di contratto. Però l’argentino dovrà dimostrare di essere un giocatore ritrovato. Tra Çahlanoglu e il Milan qualcosa si è rotto. Il turco potrebbe interessare alla Juve, perché è in scadenza. Ma non troverebbe posto in squadra. La Juve deve liberarsi di Rabiot e Ramsey. Su Rabiot c’è l’Everton. Su Ramsey la vedo difficile che si possa trovare una squadra che spenda molto. Ronaldo? Se la Juve non si qualifica per la Champions, sarà difficile trattenerlo. Però non ci risultano interessamenti, da parte di squadre disposte a pagargli il mostruoso stipendio. Se arriva una proposta la valuteranno”.

Fonte: Radio Punto Nuovo