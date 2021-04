ANSA – Dal Primo Maggio riapertura degli stadi in zona gialla

Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, della riapertura dell’Italia in zona gialla, potrebbe riguardare anche il mondo del calcio. Secondo Ansa dal Primo Maggio, manca solo l’ufficialità, si potrebbero riaprire, anche se parzialmente gli stadi all’aperto a mille persone, mentre al chiuso a 500. Il tutto verrò presentato durante le prossime riunioni del Consiglio dei Ministri e poi si prenderà una decisione in merito. Il Sottosegretario Costa però non dà l’ufficialità ma resta prudente: “Ci sono riflessioni in corso. Di certo avremo gli Europei col pubblico e vogliamo gli spettatori anche alla finale di Coppa Italia, siamo ottimisti. Sulla data del 1 maggio però non c’è ancora niente di ufficiale. Stiamo ragionando sull’ultima o le ultime due giornate di campionato ma la riflessione è ancora in corso”.

La Redazione