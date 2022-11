TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Insigne? Tra le parti si troverà un compromesso per il rinnovo”

Nel corso di “Club Italia All News”, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Come si batte la capolista? L’Inter in questo momento non solo è prima con 11 vittorie di fila, ma soprattutto ha una difesa non facile da superare. Il Napoli secondo me dovrà essere corta e stretta tra i reparti, giocare a due tocchi e colpire in velocità. Sono le uniche armi per poter colpire la compagine allenata da Antonio Conte. Nelle sfide precedenti gli azzurri hanno dato prova che se la possono giocare, ad eccezione di una gara finita 1-3, con errori individuali e lasciando ampi spazi a Lukaku e Lautaro Martinez. Ospina-Meret? Indubbiamente il portiere colombiano è molto cercato dai compagni per il giocare con i piedi, mentre il ragazzo friulano fa più fatica. Per l’ex di Udinese e Spal è l’occasione per dare risposte tra i pali e ritrovare sicurezza nelle parate. Su Gattuso è chiaro che il suo futuro sarà lontano da Napoli, anche in caso di Champions, visto anche il suo essere deciso nel prendere decisioni. Insigne? Sappiamo che ci sarà l’incontro a fine stagione tra le parti, per trovare un accordo. Conoscendo i personaggi in questione, si cercherà un compromesso per trovare l’intesa, solo in caso di condizioni irrisolvibili, si guarderà altrove, ma al momento si penserà all’accordo”.

