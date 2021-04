R. Di Fusco, ex calciatore: “Sono due ottimi portieri, ma completamente diversi”

A Radio Marte è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex calciatore: “Ospina ha una migliore media gol subiti rispetto a Meret? Sono dati poco attendibili, bisogna vedere anche le squadre affrontate. Sono due ottimi portieri. La crescita di Meret è stata rallentata da questo tipo di gestione ma rispetto e stimo Gattuso. Chi è il più forte? Sono due portieri completamente diversi. Bisogna però guardare avanti: quando fu preso Ospina tale è rimasto. Si è preso Meret perché si pensava fosse tra i migliori emergenti, però ha fatto 50 partite in 3 anni quindi pur avendo margini non è migliorato tanto, la scelta della società ha fatto cambiare qualcosa e l’ha danneggiato. Se il Napoli si esprime nel suo reale valore può battere l’Inter ma è una squadra difficile da affrontare perché non sai se stare alto o abbassarti. La partita darà a Gattuso questa risposta”.

Fonte: Radio Marte