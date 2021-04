Quantità, qualità, idee: De Paul piace da tempo al Napoli

Non è una novità che il Napoli sia interessato, non da adesso, a Rodrigo de Paul. Un centrocampista che piace, e tanto. Ma non è neanche una novità che quella dei Pozzi, ovvero l’Udinese, sia una bottega che venda molto cara. Anche il Corriere dello Sport, conferma interesse e tempi lunghi. Da tempo il Napoli apprezza le qualità del centrocampista argentino, ieri le parole del vice presidente della società friulana alla radio ufficiale del club azzurro hanno soltanto chiarito quel che non è un mistero. Perché che Rodrigo de Paul sia un obiettivo è chiaro: piace per qualità, quantità, idee e gol che apporterebbe alla causa partenopea.