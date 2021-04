Nel periodo di calciomercato, i nomi sono tanti e la concorrenza non manca, come nel caso del difensore del Feyenoord Marcos Senesi. Sul calciatore sudamericano c’è il Napoli, ma anche il Barcellona che vorrà rifarsi il look per il reparto arretrato. Concorrenza iberica insomma per il club di De Laurentiis.

La Redazione