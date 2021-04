Napoli-Ospina, tempi di recuperi. E’ pronto Meret

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi, dopo due giorni di sosta, in vista del posticipo di domenica sera contro l’Inter, ma ieri non è arrivata una buona notizia dall’infermeria. Si è fermato il portiere David Ospina per una distrazione di primo grado alla coscia sinistra. Nulla di serio, ma probabilmente starà fermo per due settimane, salterà Inter, Lazio e Torino. E’ pronto Meret con la voglia di dimostrare il suo valore nei big-match e nella volata verso la Champions. Davvero una stagione poco fortunata per il colombiano, visto anche la botta al dito della mano sinistra, nel periodo della sosta, sfortuna non c’è che dire.

La Redazione