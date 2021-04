Napoli-Lamela, tutto è legato anche dal futuro di Insigne

Erik Lamela è l’ultimo pallino del Napoli di Aurelio De Laurentiis e sarebbe un colpo importante per la prossima stagione. Il giocatore argentino tornerebbe in Italia dopo l’esperienza alla Roma, fu portato da Walter Sabatini. Il calciatore sudamericano direbbe di sì, riducendosi l’ingaggio sui 2 milioni/2,5 milioni a stagione rispetto al Tottenham. Quest’anno tra l’altro autore di un euro gol, un’arabona contro l’Arsenal. Tutto ovviamente sarebbe legato a Lorenzo Insigne, dove i primi approcci non hanno portato a buone sensazioni per il rinnovo. Lamela può giocarsela con Politano, oppure sulla trequarti con Zielinski. Dipenderà anche dal nome del neo allenatore, ma Lamela in questo momento è in cima alle preferenze di AdL.

La Redazione