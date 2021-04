Monica Scozzafava, giornalista: “Osimhen? La storia che riguarda quella ragazza, è bellissima”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Monica Scozzafava, giornalista:

“Osimhen? La storia che riguarda Osimhen e questa ragazza, è bellissima. La storia è bella. Perché Osimhen ce la racconta. Ed ha sfruttato il vero utilizzo dei social. Per aiutare una ragazza molto sfortunata. Senza una gamba. Lui la vide mentre era seduto sul divano, sul cellulare. E, quell’immagine, è stato un flashback del suo passato. Quindi ha pensato di sfruttare i social, per rintracciarla. Ed in 24 ore, è riuscito a parlarle. Lui ha raccontato l’emozione del momento. E lo ringraziamo. Per aver accettato di farlo. Napoli-Inter mi dà la sensazione che sarà una bella partita. Con allenatori caratterialmente simili. Una gara che non è scontata. Mi auguro che il Napoli giochi al massimo. Queste due partite, con Inter e Lazio, devono rappresentare una svolta”.

Fonte: Radio Punto Nuovo