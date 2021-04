Monica Colombo, giornalista: “Sembra che De Laurentiis abbia affermato che Gravina è un incapace…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Monica Colombo, giornalista Corriere Della Sera:

“Sfogo De Laurentiis? Ieri si stava parlando dei criteri per dividere la quota dei diritti televisivi. E degli introiti da stadio. Su quest’ultima cosa, De Laurentiis ha detto che voleva portare la gente negli stadi. E, nel caso in cui non lo avessero ascoltato, avrebbe denunciato tutti. I presidenti si sono accalorati su questo tema. Hanno affermato di voler riaprire gli stadi anche in campionato. Non solo per gli europei. De Laurentiis, alla commissione VAR, ha affermato che Gravina era un incapace. Credo che non siano state casuali, le parole di Gravina di ieri”.

Fonte: Radio Punto Nuovo