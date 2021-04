Mazzarri e Benitez: come iniziarono e finirono le due storie

La storia recente è stata testimone di alcuni addii provocati e poi accettati; da scelte sorprendenti, che hanno avuto il pregio di cancellare subito il precedente. A Walter Mazzarri, per esempio, De Laurentiis offrì un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione sul finire del campionato, ma il tecnico livornese era già d’accordo con l’Inter per iniziare una nuova avventura. In quella stessa primavera convinse Rafa Benitez ad accettare la sua proposta, lo fece capitolare volando in elicottero verso la costiera amalfitana, che fece da contorno al nuovo idillio.Col tecnico spagnolo finì dopo due anni: il giorno dopo aver salutato Napoli, Benitez era nella sede del Real Madrid per sottoscrivere il contratto coi Blancos. Fonte: Gasport